الخطوط الجوية السعودية تعلق جميع الرحلات بين المملكة وباكستان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الخطوط الجوية السعودية تعليق الرحلات المتجهة من المملكة إلى باكستان، وذلك نظرا لإغلاق الأجواء في إسلام آباد.

وقالت الخطوط السعودية، عبر حسابها في “تويتر”: تلفت الخطوط السعودية عناية ضيوفها الكرام، إلى أنه نظرا لإغلاق الأجواء في جمهورية باكستان، فقد تقرر تعليق جميع الرحلات بين المملكة وباكستان حتى رفع إغلاق الأجواء”، وذلك وفقا لصحيفة “سبق” السعودية.

وكانت باكستان قد قررت، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، وقف رحلات الطيران المحلية والدولية من مطارات لاهور ومولتان وفيصل أباد وسيالكوت وإسلام أباد بسبب التوتر المستمر مع الهند.

وشهدت منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، تطورا خطيرا، صباح اليوم الأربعاء، فقد قتل طياران اثنان، ومدني، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن 3 مقاتلات باكستانية على الأقل اخترقت الأجواء في الشطر الهندي من إقليم كشمير، قبل أن تعترضها مقاتلات هندية وتجبرها على العودة.