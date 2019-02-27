الحكومة تعلن شراء القمح نقداً من المنتج

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اكتمال ترتيبات شراء الحكومة إنتاج القمح للموسم الحالي نقداً من المنتج مباشرة عبر البنك الزراعي وتوفير كافة مدخلات الإنتاج الزراعي الخاصة بالموسم الصيفي المقبل .

وأعلن مصطفى يوسف حولي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف ـ خلال ترؤسه الاجتماع المشترك مع بنك السودان المركزي والبنك الزراعي ، بالوزارة بمشاركة جهات الاختصاص كافة ، أعلن التزام الحكومة بتأمين احتياجات الموسم الصيفي ومعينات حصاد القمح للموسم الحالي وتوفير 450 حاصدة زراعية تتاح للمزارعين عبر البنك الزراعي مع التزام البنك بتقليل هامش أرباحها من 20 % إلى 10% فقط على أن يتم سداد قيمتها بأقساط لمدة ست سنوات ، وأكد تأمين معينات التعبئة ووقود ترحيل الإنتاج .

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واطمأن الوزير بحسب وكالة السودان للأنباء – على جاهزية مواعين التخزين وتوفير الأوراق النقدية لشراء إنتاج القمح من المزارع مباشرة عبر البنك الزراعي لبناء مخزون استراتيجي لتأمين الغذاء وسد حاجة الاستهلاك المحلي ، وكشف الوزير أن المساحة المزروعة قمحاً تجاوزت المساحة الـتأشيرية التي تقدر بحوالي 711 ألف فدان على مستوى ولايات الإنتاج .

فيما التزم البنك الزراعي باسترداد تمويله من المزارعين عينياً تحفيزاً لهم، وفي السياق أمّن الاجتماع على شراء التقاوى من المنتج بزيادة 15% من السعر المعلن 1800جنيه بقصد تأمين الموسم المقبل وتقدر إنتاجية مساحة بذور التقاوى بحوالي 80 ألف طن تكفي حاجة البلاد للموسم، واطمأن الاجتماع المشترك على توفير جميع معينات الزراعة من سماد ويوريا وغيرها لصالح المنتج بسعر مدعوم بواقع 1650 جنيه للجوال مقارنة بسعره الجاري في السوق الذي يبلغ 2000 جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)