تفاصيل لقاء البشير بالنائب الأول

التقى رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير ببيت الضيافة ظهر اليوم بالفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع .

وأوضح النائب الأول في تصريح صحفي أنه تلقى توجيهات من رئيس الجمهورية تعينه على أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة، والتي أكد أنها ستشهد تضافرا للجهود بين كافة مؤسسات الدولة لتجاوز التحديات الراهنة.

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ولفت النائب الأول بحسب سونا – إلى أن الطوارئ تم إعلانها بعد الظروف الاستثنائية الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وتهدف إلى تحقيق العدالة وتسهيل الإجراءات في مواجهة كل ما يخل بنظام الدولة .

وأثنى بن عوف على الدور الكبير الذي لعبه النائب الأول السابق الفريق أول ركن بكري حسن صالح من أجل رفعة الوطن.

وأمن على أن الإعلام يعتبر أحد عناصر قوة الدولة التي يحتاجها الوطن خلال المرحلة القادمة عبر الالتفاف حول قضاياه الأساسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)