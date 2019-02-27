طلاب وخريجي العلوم الطبية والتكنولوجيا ينفذون وقفة إحتجاجية

نفذ طلاب وخريجي جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا وقفة إحتجاجية امام المستشفى الاكاديمي في الخرطوم تطالب برحيل النظام وتندد بقتل وقمع المتظاهرين السلميين .
كما حملت شعارات تطالب بالحرية والسلام والعدالة واطلاق سراح المعتقلين وتطالب بايقاف قتل امتظاهرين "لا لقتل التظاهرين" و
"يا مامون دم الطلاب كيف بهون "
انطلقت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، تظاهرات عمت أرجاء البلاد احتجاجاً على ارتفاع سعر الخبز والوقود وغيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية لتطور بعدها الي المطالبة باسقاط النظام.
وواجهت الشرطة تلك الاحتجاحات بالغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص الحي، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وعلى الرغم من وعود رئيس البلاد، عمر البشير، بالقيام بإصلاحات، إلا أن ذلك لم يثنِ عزم المتظاهرين ومازالت الاحتجاجات مستمرة للشهر الثالث.
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