بالصور.. صيادلة مستشفى أم درمان ينفذون وقفة إحتجاجية

نفذ العشرات من صيادلة مستشفى امدرمان وقفة إحتجاجية نهار اليوم الاربعاء 27 فبراير 2019م داخل مباني تجمع الصيادلة في المستشفى بامدرمان . وتاتي هذه الوقفات استجابة لتجمع المهنيين "جسم غير حكومي "وحلفائه من معالاضة ومنظمات مجنمع مدني الي تظاهرات ووقفات احتجاجية حيث رفع الصيادلة لافتات تطالب برحيل البشير ونظامه وتندد بقتل وقمع المتظاهرين السلميين.

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