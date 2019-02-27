سفير أنقرة بالخرطوم: نتطلع لمزيد من التعاون مع السودان

أعرب السفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو عن "تطلع تركيا لمزيد من التعاون مع السودان وولاية الخرطوم على وجه الخصوص"، موضحاً أن "رجال أعمال أتراك كثيرين موجودون حاليا في السودان ويطمحون في إنجاز مزيد من الاستثمارات".

ولفت إلى "أننا نريد فتح العديد من المدارس في الخرطوم، لاسيما والمدرسة التركية في منطقة بحري بالولاية تشهد استقرارا ونجاحا، ورغبة من جانب كثير من السودانيين لإلحاق أطفالهم بها"، معرباً عن "اهتمامه بتوقيع برتوكول صداقة بين مدينتي الخرطوم وإسطنبول"، مشيرا إلى "رغبة رئيس بلدية إسطنبول في زيارة الخرطوم".