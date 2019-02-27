ولفت إلى "أننا نريد فتح العديد من المدارس في الخرطوم، لاسيما والمدرسة التركية في منطقة بحري بالولاية تشهد استقرارا ونجاحا، ورغبة من جانب كثير من السودانيين لإلحاق أطفالهم بها"، معرباً عن "اهتمامه بتوقيع برتوكول صداقة بين مدينتي الخرطوم وإسطنبول"، مشيرا إلى "رغبة رئيس بلدية إسطنبول في زيارة الخرطوم".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير أنقرة بالخرطوم: نتطلع لمزيد من التعاون مع السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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