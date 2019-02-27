انتفاضة ضد قرارات "البشير" وعسكرة السودان (تقرير)

أصدر رئيس القضاء السوداني عبد المجيد إدريس قرارا بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية بكافة ولايات السودان.

وتختص المحاكم المشكلة بمحاكمة المتهمين بمخالفة أحكام القانون الجنائي لعام 1991 وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997 وأوامر الطوارئ الصادرة من رئيس الجمهورية، وأي جريمة بموجب أي قانون آخر.

وكان الرئيس السوداني أعلن فرض حالة الطوارئ في البلاد في محاولة لاحتواء التظاهرات التي تشهدها السودان، ورفضت المعارضة إجراءات الطوارئ ودعت إلى تنظيم تظاهرات سلمية تطالب بتنحي البشير.

و قالت مجموعة دول الترويكا في بيان إنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الوضع في السودان، مشددة على أنه لا تزال هناك حاجة واضحة إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في البلاد.

وقالت دول المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج وكندا، إن "القرارات التي اتخذها الرئيس عمر البشير مؤخرا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتعيينه أعضاء عسكريين وأمنيين في مناصب حكومية عليا، وإصدار أوامر طوارئ تجرم الاحتجاجات السلمية وتسمح للقوات الأمنية بممارسة أعمالها القمعية والإفلات من العقاب، ستسهم في تقليص حقوق الإنسان والحكم والإدارة الاقتصادية الفعالة بصورة أكثر مما هي عليه".

وأضافت أن "العودة للحكم العسكري لا تخلق بيئة مواتية لتجديد الحوار السياسي أو لإجراء انتخابات ذات مصداقية"، مضيفة "لاحظنا الاستمرار في احتجاز القادة السياسيين والناشطين والصحفيين، وندعو حكومة السودان أن تتقيد بالتزاماتها العامة وتطلق سراحهم وكذلك إطلاق سراح الآخرين الذين احتجزوا تعسفيا".

ولفتت دول الترويكا في بيانها إلى "استمرار التقارير غير المقبولة التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية وضرب المحتجين وسوء معاملة المحتجزين"، مؤكدة أنه "لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون التوصل إلى توافق سياسي أولا، ولا يمكن تحقيق توافق سياسي بسجن وإطلاق النار وتجريم المحتجين السلميين".

وأكدت أنها "ستستمر الترويكا في رصد الوضع عن كثب، وأن ردة فعل حكومة السودان تجاه الاحتجاجات وممارسات الحكومة العسكرية ستحدد تعامل بلداننا في المستقبل".

و أعرب عضوان مؤثران في الكونجرس الأميركي عن القلق بشأن فرض حالة الطوارئ في السودان لمدة عام ، و دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب إلى بقاء هذا البلد على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأدان عضو مجلس النواب رئيس لجنة قوانين مجلس النواب جيمس ماكغفرن والرئيس المشارك للجنة حقوق الإنسان توم لانتوس وكارين باس رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب، في بيانين منفصلين إعلان حالة الطوارئ في السودان في 22 فبراير.

وقالت باس "هذه الأحداث مثيرة للقلق .. قوات الأمن ستتمتع بسلطات أكبر، ويساورني القلق من أن هذا قد يؤدي إلى قمع متزايد ضد المدنيين بما في ذلك المزيد من الاعتقالات، واحتجاز المحتجين لفترة أطول دون السماح لهم بالاتصال بالمحامين، وحتى الموت". .

وشددت على دعم الولايات المتحدة "لرغبة الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي والتمثيلي وحرية ممارسة حرياته المدنية".

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علاوة على ذلك، دعت الحكومة السودانية إلى احترام حقوق الإنسان، ووضع حد للاحتجاز التعسفي والاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين.

من جانبه، أشار ماكغفرن إلى أن البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، و دعم الجماعات المتطرفة ، و كبت الأقليات الدينية ".

كما لفت إلى خيبة أمله عندما قرر الرئيس دونالد ترامب في أكتوبر 2017 رفع العقوبات الاقتصادية على السودان مشيراً إلى ضعف وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق السودان.

وقال ماكغفرن "نظرا للاحتجاجات الشجاعة التي تحدث الآن داخل السودان، سيكون من غير المعقول أن ترفض إدارة ترامب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أو تزود الخرطوم بالدعم الاقتصادي أو تخفيف العقوبات الإضافية".

وانتقد مسؤول العلاقات الخارجية في تحالف "نداء السودان" ياسر عرمان تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراء حاسم تجاه تصرفات النظام السوداني وحثه على التدخل لإرغام الرئيس عمر البشير على التنحي.

ورأى عرمان في تصريح الثلاثاء أن السبيل الوحيد هو زيادة الضغط على البشير ليتنحى بعد ثلاثين عاما من الديكتاتورية وفتح الطريق أمام ترتيب ديمقراطي انتقالي.

وقال إن الإجراءات التي اتخذها البشير لن تؤدي إلا إلى المزيد من عدم الاستقرار والمزيد من الضحايا.

وتابع " خاصة إذا شجعه استمرار تقاعس المجتمع الدولي، المستمر على مدى سنوات عديدة منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارات اتهامها له".

وتساءل بالقول " ألم يحن الوقت لتوقف الحكومات الأوروبية حواراتها الاستراتيجية مع النظام السوداني، وأن تعطل الحكومة الأميركية شطب السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب؟ كيف يمكن رفع النظام السوداني من هذه القائمة وهو يمارس الإرهاب ضد شعبه؟".

ونبه الى أن الرئيس السوداني يقوم بنشر قوات أمنية واسعة، بما في ذلك الجيش، مزوداً بالمركبات الثقيلة، لاستهداف المحتجين السلميين واسكاتهم.

وأضاف" يعتزم الشعب السوداني الدفاع عن حقوقه الدستورية والأساسية في وجه وحشية النظام، وينظم مظاهرات واسعة النطاق يوم الخميس 28 فبراير، حتى لو كان ذلك يعني المخاطرة بحيواتهم دافعهم في ذلك الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم".