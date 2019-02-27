نائب البشير: فرض الطوارئ لمعالجة الاقتصاد وليس لقمع الاحتجاجات

قال النائب الأول الرئيس السوداني؛ ووزير الدفاع ؛عوض ابن عوف؛ ان فرض حالة الطوارئ في البلادجاء لوقف تخريب الاقتصاد وليس لقمع الاحتجاجات. وعقد الرئيس البشير اليوم الأربعاء لقاءا مع نائبه الاول ورئيس الوزراء بالقصر الجمهوري بالخرطوم. واشار ابن عوف في تصريح صحفي عقب اللقاء؛ ان الطوارئ فرضت بعد الأزمة لمعالجة تخريب وتدهور الاقتصاد؛ وضياع الموارد وتسرب المال، وليس معنياً بها قمع المظاهرات.



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