ظريف تحدث عبر الهاتف مع نظيره السوري

ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء نقلا عن الوكالة العربية السورية للأنباء أن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف تحدث عبر الهاتف اليوم الأربعاء مع نظيره السورى وليد المعلم. وقدم ظريف استقالته قبل يومين لكن الرئيس حسن روحانى رفضها اليوم الأربعاء.

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