السودان وبريطانيا يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

قال نائب الرئيس السوداني؛ وزير الدفاع؛ الفريق أول ركن عوض بن عوف؛ ان بلاده تتطلع الى المزيد من التعاون مع بريطانيا على كافة المجالات

وأكد لدى لقائه السفير البريطاني اليوم الأربعاء على عمق العلاقات الثنائية بين السودان وبريطانيا.

وقال ابن عوف نسعى أن يشمل التعاون مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتنسيق في المنابر الدولية خدمة لأهداف السلام والاستقرار في السودان والمنطقة .

ومن جانبه عبر السفير البريطاني لدى السودان؛ عرفان صديق عن رغبة بلاده الأكيدة في ازدهار العلاقة بين البلدين في أبعادها التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وتطرق السفير الى الجهود التي تبذلها بلاده مع المجتمع الدولي لمساعدة السودان .

وقال نتمنى أن يتجاوز السودان التحديات الراهنة والتوفيق في الحفاظ على الأمن والاستقرار .

وتناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز جهود الأمن والسلام في المنطقة والإقليم .