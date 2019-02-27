وقال مسؤولون باكستانيون إن إسلام اباد نفذت ضربات جوية وأسقطت طائرتين هنديتين اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من تنفيذ طائرات حربية هندية ضربات داخل باكستان للمرة الأولى منذ حرب فى عام 1971.
وقالت ماى للبرلمان "المملكة المتحدة قلقة بشدة بشأن التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان وتدعو الطرفين بشكل عاجل لضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد".
وأضافت "نجري اتصالات منتظمة مع البلدين ونحث على الحوار والحلول الدبلوماسية لضمان الاستقرار الإقليمى. نعمل عن كثب مع شركاء دوليين، بما فى ذلك العمل من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتخفيف التوترات"
كانت هذه تفاصيل خبر التصعيد بين الهند وباكستان.. كيف تراه بريطانيا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.