النائب الاول: الطوارئ ليس معنيٌ بها المتظاهرين (صور)

قال النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع عوض بن عوف إن فرض حالة الطوارئ ليس معنيٌ بها المظاهرات، وبرر بأنها معنيٌ بها السوق والتهريب وتخريب الاقتصاد .
وشدد ابن عوف في تصريحات صحفية عب لقاء جمعه بالرئيس عمر البشير الأربعاء على حالة الطوارئ لم تستدعيها الحالة، وانما تم فرضها بعد أن هدأت الأوضاع.وأضاف ” حالة الطوارئ تُفرض في الازمة وحالة طوارئنا هذه لم تفرض في أزمة وهي فرضت بعد ما حُلت الازمة لأنها تعني السوق والتهريب وتعني كل ما يخل بتماسك الدولة وتعني الأمن والآمان وتعني الاحكام ولكن هي ليس معني بها المظاهرات والناس كلهم سودانيين وشائفين ومعني بها أن تستقر البلد، ولا تعني الظلم وانما تعني العدل وسرعة الاجراء".
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