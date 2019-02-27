خاص.. اخضاع الوزراء لدورات عن مشاهد "يوم القيامة"

نصحت هيئة علماء السودان باخضاع الوزراء ووكلائهم الى دورات عن مشاهد يوم القيامة قبل تعينهم لتخويفهم حتى يؤدوا اعمالهم بتفاني ، وارجعت ظاهرة الفساد لعدم الخوف من الله، وحذرت من الغلو في اشارة الى (ان اي شخص اخذ مال عام ياتي بيه يوم القيامة ).

وقال عضو الهيئة الشيخ حسن احمد حسن ان الاخضاع لتلك الدورات يرمي في قلوبهم المهابة والخوف.

ودعا في ندوة الاثار الاجتماعية للازمة الاقتصادية ومنهج التعامل معها اليوم ( الاربعاء)، الى اعادة الهيبة وتخطيط للخدمة المدنية كما في السابق.

وزاد ( ان تسيب في الخدمة المدنية ) على حد تعبيره والتصدق والرحمة لذوي القربى.

ونبه التجار لخطورة ظاهرة الغش والتطفيف وطالبهم بوضع لوحة اعلانية مكتوب عليها الايات الاولى من سورة المطففين لتذكير بامر الغش وما يترتب عليه.