رئيس مجلس الوزراء يؤكد استعداده لتقديم الدعم للخرطوم

وقال والي الخرطوم إن اللقاء تطرق للمشروعات الخدمية والتنموية بولاية الخرطوم وجهود حكومة الولاية في تحسين معاش الناس، مبيناً أن رئيس الوزراء أبدى استعداده لتقديم الدعم اللازم للولاية باعتبارها العاصمة القومية للبلاد.وأكد والي الخرطوم عزمه على المضي قدماً في استكمال مشروعات التنمية حتى تتحقق طموحات إنسان ولاية الخرطوم في التنمية وترقية الخدمات.
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