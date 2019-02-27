قرار بصرف مرتب فبراير نقداً

أصدر وكيل وزارة المالية عمر فرج الله دفع الله، قراراً يقضي بصرف مرتب شهر فبراير 2019، لجميع العاملين بالوزارات والوحدات الحكومية نقداً، ووجه القرار جميع الوزارات والوحدات الحكومية بأخذ القرار حيز التنفيذ. وكانت ولاية الخرطوم صرفت مرتبات عامليها لشهر يناير الماضي نقداً من خلال سعي الجهات الحكومية لمعالجة أزمة السيولة النقدية.



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