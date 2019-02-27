الوطني: حالة الطوارئ ستحسم الفوضى

وجدد رئيس الحزب دعم الحزب ومساندته لكل القرارات التي تصب في استقرار البلاد وحفظ أمنها، وأشار أن قطاع العاملين من القطاعات الحيوية والفاعلة والتي يعول عليها في زيادة الإنتاج والإنتاجية في المجالات كافة.
وخاطب الشاذلي المؤتمر الوظيفي لقطاع العاملين بالمؤتمر الوطني، ضمن حملة البناء القاعدي للحزب للدورة التنظيمية ٢٠١٩- ٢٠٢٤، بحضور أعضاء اللجنة العليا للبناء الحزبي ورؤساء القطاعات، ووفد قطاع العاملين بالمركز العام بقيادة د. خالد سيد أحمد مشرف النيل الأبيض وكردفان بقطاع العاملين.ودعا الشاذلي العاملين لطرح المبادرات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين والاستفادة من التمويل الأصغر وفتح أسواق البيع المخفض وإحياء مبادرة الاقتصاد المنزلي لتقليل تكاليف المعيشة وتوفير المتطلبات الضرورية للعاملين.
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