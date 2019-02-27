والي القضارف يصدر مرسوماً بتكليف وزراء

أصدر والي ولاية القضارف العميد أمن مبارك محمد شمت، مرسوماً ولائياً تم بموجبه تكليف وزراء حكومته بتصريف أعباء الوزارات، بجانب توجيه معتمدي المحليات بتصريف أعباء العمل بمحليات الولاية. ووفقاً للمرسوم الولائي، فإنه تم تكليف الأستاذ إدريس نور ضرار وزيراً للتربية والتوجيه، ود. عبدالله علي الشريف وزيراً للإنتاج، وعزالدين حمودة وزيراً للمالية والقوى العاملة، والعقيد بحري عبدالقادر محمود وزيراً للبنى التحتية والتنمية العمرانية، وهدى إبراهيم الأمير وزيرة للصحة والتنمية الاجتماعية. كما أصدر والي القضارف قراراً ولائياً تم بموجبه تكليف معتمدي محليات الولاية بتصريف أعباء المحليات.

كما أصدر والي القضارف قراراً ولائياً تم بموجبه تكليف معتمدي محليات الولاية بتصريف أعباء المحليات.

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