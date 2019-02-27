عاجل.. البشير وايلا يبحثان قضايا الاستقرار الاقتصادي

بحث رئيس الجمهورية عمر البشير ورئيس مجلس الوزراء القومي محمد طاهر ايلا، الاربعاء، القضايا الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين وعدد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

واوضح رئيس الوزراء في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس الجمهورية ببيت الضيافة، انه تم الاتفاق علي عدد من الإجراءات والقرارات ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية ـ التي سيتم انفاذها خلال الأيام القادمة ، للاطمئنان علي إزالة الثغرات التي اضرت بالمسار الاقتصادي بجانب الاتفاق علي مراجعة الرسوم التي فرضت علي بعض السلع ومايتم من رسوم وضرائب في إطار السلطات والصلاحيات المشتركة.

واضاف ايلا انه اطلع رئيس الجمهورية علي نتائج لقاءاته مع عدد من الولاة لتفعيل الإجراءات الخاصة بضمان وصول وتوفير السلع الضرورية بجانب الإجراءات التي ستتم فيما يتعلق بتحسين ورفع الكفاءة في تحسين الخدمات المباشرة للمواطنين.

وتابع" اللقاء تناول توفير مدخلات الزراعة والنظر في الرسوم والجمارك التي تفرض علي المدخلات الأساسية والمعدات الرأسمالية ومتابعة شراء القمح المحلي للاطمئنان علي توفير 40٪ من احتياجات البلاد من القمح للعام الجديد.

وكشف ايلا انه تم التشاور حول العمل المطلوب في مجال الحوار والتواصل مع الأحزاب المختلفة للاطمئنان علي الوصول الي صيغة تمكن من تشكيل كفاءات قادرة علي معالجة قضايا الوطن وتلبية آمال المواطنين.