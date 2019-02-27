والي الخرطوم يطلع أيلا على مجمل الأوضاع بالولاية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اطلع رئيس مجلس الوزراء د. محمد طاهر، على مجمل الأوضاع بولاية الخرطوم خلال لقائه، يوم الأربعاء، والي الخرطوم الفريق أول هاشم عثمان الحسين. وأبدى أيلا استعداده لتقديم الدعم اللازم لولاية الخرطوم لأنها تمثل العاصمة القومية.

وقال والي الخرطوم إن اللقاء تطرق للمشروعات الخدمية والتنموية بولاية الخرطوم وجهود حكومة الولاية في تحسين معاش الناس، مبيناً أن رئيس الوزراء أبدى استعداده لتقديم الدعم اللازم للولاية باعتبارها العاصمة القومية للبلاد.

وأكد والي الخرطوم عزمه على المضي قدماً في استكمال مشروعات التنمية حتى تتحقق طموحات إنسان ولاية الخرطوم في التنمية وترقية الخدمات.

شبكة الشروق