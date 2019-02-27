كبر يعود للبلاد قادماً من النيجر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عاد للبلاد، مساء الثلاثاء، نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف كبر، بعد مشاركته في مؤتمر المائدة المستديرة لتمويل خطة الاستثمار المناخي في إقليم الساحل والصحراء الذي عقد بعاصمة جمهورية النيجر نيامي، واستمر لمدة يومين.

وكان في استقبال نائب الرئيس بالمطار وزير رئاسة مجلس الوزراء المكلف أحمد سعد عمر، وحامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي المكلف، وعدد من المسؤولين بالدولة.

والتقى نائب رئيس جمهورية على هامش المؤتمر، رئيس جمهورية النيجر يوسفو مامادو، ورئيس جمهورية بوركينا فاسو روش مارك كرستيان كابوري كل على حدة.

وتطرق اللقاء لمستوى العلاقات المتطورة بين السودان والدولتين وللأوضاع السياسية والأمنية في السودان عقب إعلان حالة الطوارئ.

شبكة الشروق