"تشريعي الخرطوم": إعلان الطوارئ لمحاربة المفسدين والمضاربين

الخرطوم: السوداني

أعلن رئيس تشريعي الخرطوم، صديق الشيخ، مساندته لقرارات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ التي تحارب المفسدين والمتاجرين بقوت المواطن، وتوحد الصف الوطني، وتخرج بالبلاد من منزلق خطير وتدهور اقتصادي قاد لارتفاع أسعار العملات الأجنبية وانعدام سلع استراتيجية.

وقال الشيخ خلال مخاطبته لقاءً مع عضوية المجلس الممثلة للأحزاب السياسية والمستقلين أمس، إن المجلس ظل ينادي دوماً بتفعيل القوانين الصادرة وإيجاد حلول واضحة لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لأنها المخرج الوحيد لهذه الأزمة الحالية، وإنشاء البنى التحتية التي تساهم في تسهيل حركة الناس من طرق ومرافق صحية وتعليمية.

وأقر بأن قرارات رئيس الجمهورية المقصود منها محاربة الغلاء وإيقاف تدهور الاقتصاد، ومحاربة المفسدين والمضاربين بقوت المواطن، وليس من خرج إلى الشارع ليعبر عن رأيه من تدهور الحالة الاقتصادية عبر الطرق السلمية التي كفلها القانون.