بعد تعليق عقد الشركة الميناء الجنوبي .. قصة قضية اطاحت بـ (مديرين )

لاشك أن الاستثمار في الموانيء البحرية التي تقع في مناطق “الجيوستراتيجياً “ هدفاً استراتيجياً للشركات العابرة للقارات التي تبحث عن كثير من الأموال، كما الدول المنشئة، الشركات تبحث عن مواطيء قدم لها فى هذه المناطق الحيوية، مستقلة الظروف الصعبة التي تمر بها البلدان. قضية المنياء الجنوبي التي تدور رحاها بين الشركة الفلبينية والحكومة والعاملين قد تشهد تطوراً مثيراً بعد إنتهاء الفترة الزمنية المحددة لدراسة العقد، أدى إلى تعليق عقد الشركة لحين المزيد من الدراسىة المستفيضة للعقد، وكان التيار المعارض لخصخصة الميناء هو الأعرض، لجهة أنها ستؤدي إلى تشريد مزيد من العاملين في حالة تمسك الحكومة بالعقد الموقع مع الشركة ، فيما يرى أخرون أن الخطوة توفر فرص استثمارية أفضل، وتشغيل للعاملة الوطنية ، وتؤكد الحكومة أن الشركة تلتزم بكافة البنود الموقعة من تشغيل عمل الحاويات والصيانة وتطوير الميناء.

الخرطوم: عماد النظيف

نص العقد

وينص الاتفاق الموقع بين هيئة الموانيء البحرية والشركة العالمية الفلبينية على منح امتياز إدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء بورتسودان للشركة لمدة (20) عاماً، ووقع من جانب هيئة الموانئ البحرية نائب المدير العام لهيئة الموانيء البحرية السودانية نور الهادي الفكي الأمين، بتفويض من وزارة النقل والتنمية العمرانية، بينما من جانب الشركة الفلبينية وقع “هانز مدنس” وبشهادة وكيل وزارة النقل سابقاً د. جلال شلية من الجانب السوداني، وجاكوب من جانب الشركة.

وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عمر فرج الله، قطع بأن ما يثار حول تشريد العمال ليس له أساس من الصحة، كما أنه نفى وجود خصخصة للموانئ، ولا تشريد ولا بيع للهيئة، وأكد أن الشركة التزمت بتشغيل أكثر من ألف عامل بمختلف المهن بالمحطة، وأشار إلى أن موانيء البحر الأحمر الأخرى قادرة على استيعاب أكبر عدد من عمال المناولة والنقل وخلافه.

وأوضح أن الدولة تسعى للاستفادة من الاستثمار وتأهيل الموانيء وتمكين السفن الكبيرة من الوصول إلى الميناء، الأمر الذي يعمل على زيادة تدفق الإيرادات من العملات الصعبة وتنمية الاقتصاد.. سيما وأن الميناء شهد تدهوراً ملحوظاً بسبب الحصار المفروض على البلاد طيلة الأعوام الماضية، ولم يشهد تطوراً للمواكبة عالمياً، لعدم توفر الإسبيرات وكل الآليات نتيجة للحصار المفروض، موضحاً أن الشركة الفلبينية التي رسى عليها العطاء نافست ضمن ثلاث عشرة شركة بقرارمن وزارة النقل في بداية العام م2016، وكونت لجنة بذلك لتشغيل محطة الحاويات، والمناولة وفرز العطاءات، وتم اختيار شركة لعمل الضوابط، وتعمل استشارياً مع اللجنة لفرز العطاءات، واستجابت عشر شركات ومن ثم وصلت المنافسة بين أربع شركات إماراتية وسعودية وفرنسية والشركة الفلبينية، وقال إن الشركة الفلبينية تم التعاقد معها بنهاية العام 2018م، وأوضح أنها قدمت مقدم عطاء (530 مليون يورو) يدفع منها (410 مليون يورو) والباقي يسدد خلال أربع سنوات، وأضاف: قيمة الاستثمارات في صيانة الآليات وإصحاح التنمية يقدر بحوالي (400 مليون يورو) وفق جدول معين، وأن الاتفاقية الموقعة مع الشركة مدتها 20 عاماً تلتزم الشركة بكافة البنود الموقعة من تشغيل عمل الحاويات والصيانة وتطوير الميناء، وأشار إلى أن الحاويات الواردة خلال العام تقدر بـ 480 ألف حاوية والمخطط أن ترتفع إلى مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية، وقال إن الموانيء البحرية رغم الاتفاقية تتحصل على رسوم أي باخرة تحمل خمسين حاوية أو أقل، وأن تدفع الشركة مليون يورو شهرياً رسوماً ثابتة، بالإضافة إلى أن الهيئة تتحصل على 14% من جملة الناتج.

وأضاف: الاتفاقية تؤكد زيادة القسط الثابت للحكومة بعد العام السابع إلى (مليون وخمسمائة ألف يورو) شهرياً إضافة الى (16%) من دخل المحطة، وأن (40%) من عوائد الرصيف تحصل بواسطة الهيئة، وأوضح أن الشركة مسؤولة عن تطوير الكهرباء لأربع محطات وتشغيل كل العمال في وقت علمت فيه (آخر لحظة) أن مقدم العقد يقدر بـ(٥٣٠ )مليون الدفعة الأولى (٤١٠) والباقي على أقساط شهريه لمدة خمسه أشهر كل شهر ٢٤ مليون يورو، وعلى أن تقوم الشركة باستجلاب آليات بقيمة ٤١٠ ملايين، وتقوم بعمليات الإحلال للآليات التي تبلغ العمر الافتراضي خلال مدة العقد، وتدفع الشركة أجوراً شهريه للهيئة مليون يورو، وترتفع إلى مليون ونصف في السنة السادسة حتى السنة الأخيرة، وكما تدفع الشركة ١٤% من إجمالي الإيراد شهرياً، بجانب ارتفاع إجمالي الإيراد إلى ١٦% من السنة السادسة حتى السنة الأخيرة

و تستفيد الشركة من إيراد المناولة والتخزين فقط، أي إيرادات أخري خالصة للهيئة مثل الإرشاد والمرابط، كما أنها تستوعب حوالي ألف من العاملين، ومؤخراً هناك موافقه مبدئية لاستيعاب كل العمالة، وتتحمل كل تكاليف التشغيل فضلاً عن التزامها بتطبيق قانون العمل السوداني في إنهاء الخدمة .

أقال المدير

في تطور مفاجئ في سير القضية أصدار رئيس مجلس الوزراء القومي محمد الطاهر إيلا قراراً بإقال مدير هيئة الموانئ البحرية محمد أحمد شلية ،بعد أقل من أسبوع من من إعادة تعيينه، والذي مضى على إعفائه عام كامل، قبل أن يصدر إيلا قراراً بإعفائه مجدداً.

توقعت مصادر مطلعة لـ(آخرلحظة ) عن اتجاه لتعيين الفريق أمن عبد الوهاب الرشيد، الذي يترأس إحدى الإدارات في جهاز الأمن والمخابرات، مديراً عاماً للموانئ.

تجديد عقد

في ذات المنحى برر الأمين العام لوكلاء التخليص صلاح شرف الدين رفضهم لخصخصة الميناء الجنوبي، كاشفاً عن تدني نسبة دخل الميناء الجنوبي منذ استلم الشركة الفلبينية في مطلع عام 2013 م، بجانب أن تقوم باستيراد قطع غيار جديدة، وظلت تعمل بالقطع القديمة، بالرغم من تدني دخل الميناء، إلا أن هيئة الموانيء قامت بتجديد عقد الشركة،وقال صلاح لـ(آخرلحظة ) في عام 2011م الميناء يقوم بنقل الحاويات (11) حاوية في الساعة، وفي عام 2012م ارتفعت طاقته التشغلية لحوالي (25) حاوية، وكان وقتها تحت إدارة هيئة الموانيء البحرية، بعد تم تسليمه للشركة الفلبينية تدنى بصورة مريعة، حيث تدنى إلى 21 حاوية في عام 2014م و 17 حاوية في عام 2015م، وتابع هذا الإحصائية وفقاً لهيئة الموانيء البحرية، فضلاً عن فرض الشركة لرسوم جديد على شركات الملاحة العاملة بالميناء الجنوبي، بالإضافة إلى ذلك تأخر التفريغ في الميناء، وتلجأ الشركات للتغريغ في ميناء جيبوتي وميناء جدة .

وفي رده على إن الخطوة في مصلحة الوطن والميناء قال شرف الدين ان ذلك يتحقق في حال عدم وجود الكفاءات البشرية أو القدرة المادية، وكل هذا يتوفر في البلاد فبالتالي لايوجد مبرر لخصصخة الميناء، وأن الدخل الشهري للميناء (13) مليون يورو، عطفاً عن العملة الوطنية والعملات الأخرى .

وأضاف الأخطر في الأمر أن الشركات الملاحية تتبع إلى الأجانب، علماً بأن قانون الاستثمار يمنح المستثمر الوطني حق امتلاك (51%) من أسهم الشركات، بيد أن الجانب السوداني يمتلك (5%) من الشركات العاملة، كما أن الشركات هي أكبر مشتري للدولار في السوق الموازي.

رفع الأضراب

ونتيجة لتعليق عقد الشركة فك العاملون بهيئة الموانئ الأضراب الذي أمتد لتسعة أيام متتالية، وأكد مدير عام هيئة الموانيء البحرية السابق جلال شلية موافقة الجهات المختصة على تعليق العقد، ومنح الهيئة فترة شهر للخروج برؤية موحدة حول عقد الميناء .

اتفاق مشترك

الناطق الثاني اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة سامي حسن محمد، أكد رفض خصخصة الميناء بأي شكل، وشدد على حرصهم على حقوق العاملين بالميناء، وكشف لـ(آخرلحظة) عن أن اللجنة الرئاسية برئاسة موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية، اتفقت معهم حول بعض النقاط، خاصة فيما يلي أوضاع الميناء، والفؤائد التي يمكن أن تكسبها البلاد في حالة خصخصة الميناء الجنوبي، أوالإبقاء عليه في حالته الراهنة، كما أنه أكد ان نقطة الخلاف تتمثل في دخل الميناء الشهري ،لاسيما أن الجانب الحكومي يتحدث عن أن فوائده الاقتصادية قليلة في الوقت الراهن ،ويتوقع الوضع أفضل بعد تسليمه للشركة الفلبينية ،وأضاف بعد مشاورات بين الطرفين توصلنا الى اتفاق،لاعادة دراسة العقد لمدة شهر بدأت السبت الماضي ،ثم نقرر بعد ذلك ،اما رفض العقد أو أجراء تعديل عليه ،وتابع سامي التزمنا بتقديم العون القانوني للجنة الرئاسية وتوضيح مكان الثغرات حتى نتمكن من فسخ العقد.

جذور الأزمة

في العام الماضي، أعلن وزير النقل السابق مكاوي عوض أن أربع شركات تتنافس على تأهيل الميناء الجنوبي هي: شركة فرنسية وشركة فلبينية وشركة بوابة البحر الأحمر السعودية، فضلًا عن شركة موانئ دبي، مشيرًا إلى أنه عند الانتهاء من تأهيل الميناء الجنوبي سيرتفع عدد استقبال الحاويات بالميناء إلى مليون حاوية بدلاً من 400 ألف حاوية حاليًّا.

قراءة متأنية

بعيداً عن تفاصيل الصفقة لمصلحة من ، ومن هو الربح والخاسر في العطاء؟،تظل قضية السيطرة على الموانئ والمناطق الحيوية هدفاً إستراتيجياً لكل القوة الاقليمية والدولية ،وفي هذا الشأن ظلت الحكومة تتعامل الموانئ عموماً برؤية سياسية غامضة تتماشى مع موافقها الدولية في مختلف القضاياً ، وكان الاجد للحكومة إدارة المؤاني بحنكة وبطريقة إقتصادية تجلب لها منافع كثيرة ،تساعدها في إزدهار الاوضاع الاقتصادية .

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