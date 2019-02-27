 داعية رئيس الجمهورية الإفراج العام عن المحكومين

الخرطوم: رجاء نمر

طالب الدكتور الداعية الشهير محمد أحمد حسن رئاسة الجمهورية الإفراج العام عن المحكومين وفق الإجراءات المتبعة في ذلك، مشيراً إلى أن أجواء تسامح الدولة مع كل الأطياف بما فيها حملة السلاح وطالب ما يقارب الألف نزيل خلال محاضرة قدمها الداعية محمد الحسن بالمسجد الكبير لمدينة الهدى الإصلاحية غرب أم درمان الالتفات إلى مطالبهم الخاصة بالإفراج العام من قبل رئاسة الجمهورية. وتشير متابعات (التيار) أن النزلاء طالبوا بتفعيل المادة (34) سجون الخاصة بحفظة القرءان الكريم حيث قام الشيخ محمد حسن بتلقين النزلاء دعاء التوبة النصوحة.

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