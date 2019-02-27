الوطني: حصّتنا في الحكومة القادمة ستكون أقل من (40%)

الخرطوم: الصيحة

أعلن رئيس المؤتمر الوطني المكلّف بولاية الخرطوم كامل مصطفى، أن تمثيل الحزب في الحكومة القادمة سيكون أقل من (40%)، وأكد أن الاختيار سيكون بعيداً عن المحاصصة السياسية.

وقال كامل مصطفى في اجتماع برئيس تشريعي الخرطوم وممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين بالمجلس أمس، إن الأزمة الاقتصادية بدأت نهاية 2017م، وتفاقمت مطلع العام الحالي حتى وصل التضخّم (72%) ما استدعى قيادة الدولة العليا لاتخاذ خطوات جريئة لإيقاف النزيف الاقتصادي والعمل على وضع حلول جذرية لإنعاش الحالة الاقتصادية من الانهيار.

من جانبه، أعلن رئيس المجلس صديق الشيخ حسب (باج نيوز)، مساندته لقرارات رئيس الجمهورية، وقال إنها تهدُف لتوحيد الصف الوطني، وحفظ البلاد من منزلق خطير، واعتبر زيادة الإنتاج والإنتاجية المخرج لحل مشاكل البلاد.

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