بدا الفنان جمال فرفور سعيداً بالنتيجة التي خرج بها الهلال أمام زيسكو بزامبيا، وقال إن الهلال نجح في فرض شخصيته في تلك المواجهة، مشيراً إلى أن اللاعبين لعبوا بمسؤولية عالية، وأضاف الهلال قادر على المضي قدماً في البطولة، مشيداً في نفس الوقت بقرار التعاقد مع المدرب التونسي نبيل الكوكي الذي اعتبره واحد من أفضل المدربين، وعن المواجهة القادمة أمام زيسكو في الجوهرة قال حسب صحيفة قوون: الأزرق قادر على حسم هذه المواجهة بفضل إمكانيات لاعبيه، مشيراً إلى أنه سيكون أحد المتواجدين في المدرجات الزرقاء من أجل دعم ومساندة الفريق في اللقاء وتحسر فرفور كثيراً على غياب الكنغولي إدريسا أمبومبو عن المواجهة القادمة، لكنه عاد وقال إن كشف الفريق ملئ بالمواهب التي بإمكانها أن تعوض غياب اللاعب في المباراة القادمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر فرفور: سأقود المدرجات في موقعة الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.