أهدت مذيعة قناة النيل الأزرق، عفاف حسن أمين، للممثلة المصرية نورهان، مصنوعات جلدية سودانية من التراث السوداني، منهم محفظة “الحبوبات” وعبرت نورهان عن خالص شكرها وتقديرها علي الهدية التي وصفتها بالقيمة. وبحسب أخبار الخليج 365 كان ذلك خلال تسجيل برنامج (ونسه مع نورهان) التي تبثه قناة انغام الفضائية في رمضان المقبل وكانت عفاف ضيفة إحدى حلقات البرنامج برفقة الفنان شكرالله عزالدين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر عفاف حسن أمين تهدي نورهان مصنوعات جلدية تراثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.