أمبومبو يتهم لاعبي زيسكو بالمؤامرة

وجه المهاجم الكونغولي لفريق الهلال السوداني، إدريسا أمبومبو التهمة للاعبي زيسكو الزامبي بتحريض الحكم من أجل طرده من المباراة التي جرت بملعب ليفي مواناماسا في ندولا، الأحد الماضي في الجولة الثالثة من البطولة الأفريقية الكونفدرالية.

وقال أمبومبو في تصريحات مقتضبة حسب صحيفة قوون: (لاعبو زيسكو قاموا بتحريض الحكم النيجري محمد على موسى، من أجل طردي من ملعب المباراة، وقد استجاب لرغبتهم وفعل ذلك).

وأكمل: (لم أفعل شيئاً استحق عليه الطرد، بل المدافع هو من اعتدى عليّ بالضرب، وأنا على أرضية الملعب.. إنه مخطط بين اللاعبين والحكم).

وكان بطل السودان قد فرض التعادل بهدف لكل على زيسكو الزامبي، برغم أدائه الشوط الثاني بدون مهاجمه الكونغولي الخطير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)