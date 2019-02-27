تأكيد غياب أمير كمال عن مباراة اليوم بسبب تراكم البطاقات

ستشهد تشكيلة المريخ بعضاً من التغييرات ويغيب أمير كمال للمرة الأولى في مباريات البطولة بسبب تراكم البطاقات ونال اللاعب بطاقة صفراء في مباراة المولودية هي الثانية له ليتأكد غيابه عن المباراة اليوم .

غير أن يأمن الزلفاني أعد البديل وسيعوضه حمزة داؤود لتكون تشكيلة المريخ على النحو التالي علي عبدالله أبوعشرين، صلاح نمر، حمزة داؤود، أحمد آدم، التاج إبراهيم، محمد الرشيد، ضياء الدين محجوب، محمد هاشم التكت، محمد حامد التش، رمضان عجب ومحمد عبدالرحمن .

وبحسب صحيفة الصدى توجد خيارات جيدة على مقاعد البدلاء منجد النيل، محمد حماد الجس، التاج يعقوب، خالد النعسان وسيف تيري .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)