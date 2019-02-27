المريخ بالأصفر والنجم بالأحمر والمباراة تنطلق السادسة مساء اليوم

انعقد الاجتماع الفني لمباراة المريخ والنجم الساحلي المقامة مساء امس بقاعة الاجتماعات بنادي النجم الساحلي بسوسة ويحل المريخ ضيفاً على النجم الساحلي مساء اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس زايد لأندية الابطال . وانعقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات بنادي النجم الساحلي بحضور ممثلين لناديي المريخ والنجم الساحلي، بحضور طاقم التحكيم البحريني بقيادة حكم الوسط نواف شكر الله والمراقب السعودي والمنسق الأمني . ومثل المريخ وبحسب صحيفة الصدى، في الاجتماع عمر محمد عبد الله وهيثم الرشيد عضوي المجلس وأكرم خيري مدير الكرة وتقرر من خلال الاجتماع أن يرتدي المريخ الأصفر الكامل والنجم الأحمر على أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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