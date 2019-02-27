الهلال يعود ويتدرب بأم درمان اليوم

عادت بعثة الهلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم للأربعاء للخرطوم، بعد ان أدى الفريق مباراتيه أمام نكانا وزيسكو في الجولتين الثانية والثالثة لمرحلة مجموعات الكونفدرالية، ولن يجد الفريق وقتاً للراحة حيث سينخرط مباشرة في التحضيرات والتجهيزات للمواجهة الافريقية المرتقبة مساء الأحد المقبل أمام زيسكو الزامبي. وسيتدرب الهلال على ملعبه في أمدرمان عصر اليوم بعد تأجيل مواجهة حي العرب المحلية، هذا وسينتظم الفريق مباشرة في معسكر مقفول بفندق النادي في الجوهرة الزرقاء، تأهبا لمواجهة الجولة الرابعة بمجموعات الكونفدرالية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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