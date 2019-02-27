والي نهر النيل: "لاحزبية ولا جهوية"

وأكد المصباح لدى وصوله إلى حاضرة الولاية الدامر، ومخاطبته حشداً جماهيرياً أمام الأمانة العامة للحكومة، انحيازه التام لقضايا إنسان الولاية وخدماته الأساسية التي أشار إلى أنها من صميم عمله، وأعلن أنه سيقف بمسافة واحدة من الجميع.
وتابع "لاحزبية ولا جهوية"، مشدداً على إعلاء قيم الوطن والوطنية.
ودعا المصباح الجميع إلى نبذ الفرقة والشتات ووحدة الصف والكلمة والتوجه نحو الإنتاج وشحذ الهمم، للاستفادة من الإمكانات والموارد التي تتميز بها الولاية كولاية ذات ثقل تعديني وزراعي وصناعي ومقدرتها على النهوض بالاقتصاد الوطني.وحيا مجهودات اللواء حقوقي حاتم الوسيلة والي الولاية الأسبق، وما شهدته الولاية من حراك اقتصادي وتنموي كبير في عهده، كما حيا مجهودات مجلس الولاية التشريعي بقيادة كمال إبراهيم، مؤكداً تعاونه مع كافة الأجهزة والجهات للنهوض بواقع الولاية في شتى المجالات.
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