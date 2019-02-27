والي جنوب كردفان: التغييرات جاءت لمصلحة إنسان السودان

أكد والي جنوب كردفان، الفريق أمن أحمد إبراهيم علي مفضل، أن السلام خيار استراتيجي لحكومة الولاية، ولا تهاون مع المتفلتين، ووصف التغييرات بأنها جاءت وفق ظروف موضوعية ولمصلحة إنسان السودان.

وامتدح مفضل لدى مخاطبته لقاء للفعاليات، جماهير الولاية ودورها في إنجاح زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة للولاية، وأشاد بقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، وتجديد الثقه للمرحلة المقبلة.

وتعهد بالوقوف مسافة واحدة من الجميع والالتزام بوثيقة الحوار الوطني للوصول لحل مرض لكل أهل الولاية، والعمل مع لجنة أمن الولاية لحسم التفلتات في إشارة إلى قانون الطوارئ ومحاربة الفساد المالي والإداري.

ووجه الخدمة المدنية بالعمل بجد واجتهاد لمصلحة المواطن .

وكشف مفضل عن موجهات رئيس الجمهورية بتحسين معاش الناس والوضع الاقتصادي، وتحقيق الإنتاج والإنتاجية في كافة المجالات، خاصة المجال الزراعي الذي يبدأ التحضير له خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي .

ووصف الشباب بأنهم نصف الحاضر وكل المستقبل، لذلك جاء اهتمام حكومة الولاية بشريحة الشباب من خلال المشاريع الإنتاجية والتواصل المستمر مع الشباب وإشراكهم في كل ما يخص الولاية، وكذلك الاهتمام بالمرأة والطلاب والرياضة.