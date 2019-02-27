هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني

تباينت اسعار صرف العملات الاجنبية بصورة كبيرة في الاسواق الموازي مقابل الجنية السوداني اليوم الاربعاء 27 فبراير 2019م، ما دفع تجار السوق السوداء الى ايقاف التعاملات بشكل كلي خشية خسارتهم.

وافاد متعاملون "اخبار الخليج 365 365"، بان السوق السوداء يشهد شلل في التعاملات المالية اثر الهبوط السريع لاسعار صرف العملات ما دفع التجار الى إيقاف البيع فيما يقوم تجار بشراء العملات الاجنبية بأسعار مختلفة بفارق كبير بين تاجر وآخر.

حيث ان سعر الدولار هبط امام الجنيه السوداني بشكل قياسي ومتباين بالتعاملات النقدية والبنكية بشكل سريع، وتباين صرف الدولار الامريكي نقدا مابين (55/62) جنيها واغلب التجار قاموا بايقاف التعاملات وخصوصا بيع العملات.

ووفقاً لمتعاملون في السوق الموازي فان تجار اخرون يحاولون بيع العملات بأعلى سعر ممكن خشية الخسارة الكبيرة وسط توقعات برجوع صرف الدولار الى (47) جنيها بفعل منع التعاملات خارج الاسواق الرسمية وفق أوامر الطوارئ الجديدة.

التطورات الجديدة في السوق الموازي أدت الى ارتفاع نسبة العرض مقابل الطلب حيث دفعت تلك التطورات الكثير الى بيع مدخراتهم باي سعر ممكن بسبب الهبوط المستمر .

هذا وقد شهدت الأيام الماضية ارتفاع نسبة العرض خارج تعاملات السوق الموازي وخصوصا التحويلات الخارجية واختلفت اسعار الصرف بشكل كبير.

الي ذلك تباين صرف الدولار بنكيا مابين (61/70)، جنيها فيما تباين صرف الريال السعودي مابين 15/18جنيها نقدا.

ووصف متعاملون بالسوق الموازي مايجرى بالمجزرة غير المتوقعة في الوقت الذي اعتبره اخرون مايجرى من تخبط بالمؤقت اثر مخاوف التجار من المحاكمات بعد قانون الطوارئ خصوصا ان الأوامر الاخيرة حملت عقوبات مشددة تصل الى السجن عشرة سنوات.

وقالت المصادر لـ"اخبار الخليج 365 365"، ان تلك المخاوف قادت الى إيقاف التجار بيع وشراء العملات مؤقتا ما ادى الى تخبط حيث يظطر المتعاملون صرف العملات باي مبالغ لأسباب مختلفة.