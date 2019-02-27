مصرع 7 أشخاص بينهم وزير السياحة النيبالى في حادث تحطم طائرة شرق كاتمندو

أعلن مسئولون في نيبال، اليوم الأربعاء، مقتل سبعة أشخاص بينهم وزير السياحة، وذلك في حادث تحطم الطائرة الهليكوبتر التي كانوا على متنها وسط أحوال جوية سيئة.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم المتحدث باسم وزارة الداخلية رام كريشنا سوبيدي قوله إن فرق الإغاثة تمكنت من الوصول إلى موقع تحطم الطائرة الكائن على بعد حوالي 400 كيلومتر شرق العاصمة كاتمندو، مؤكدا مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متنها ومن بينهم وزير السياحة رابيندرا أدهيكاري وعدد من مسئولي الطيران المدني.

وقد أصبح أدهيكاري (49 عاما) وزيرا للسياحة في مارس 2018 بعد فوز الحزب الشيوعي النيبالي في الانتخابات البرلمانية.