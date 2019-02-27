أدي القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة ببيت الضيافة الاربعاء الفريق أول عصام الدين مبارك حبيب الله وزيرا للدولة بوزارة الدفاع بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف ورئيس مجلس الوزراء د. محمد طاهر ايلا ورئيس القضاء مولانا عبد المجيد ادريس. وقال وزير الدولة بوزارة الدفاع في تصريح صحفي عقب أدائه القسم انه لن يألو جهدا في سبيل دعم توجهات البلاد بصفة عامة والقوات المسلحة بصفة خاصة حتي يتحقق الأمن والاستقرار كل ربوع الوطن. وأعرب عن شكره وتقديره للسيد رئيس الجمهورية علي الثقة التي أولاها له لتولي هذا المنصب.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. حبيب الله يؤدي القسم وزير للدولة بالدفاع (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.