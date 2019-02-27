عودة وشيكة لسينما قاعة الصداقة للعرض

كشف الأمين العام للاتحاد العام للسنمائيين السودانيين عبادي محجوب عن أن الاستعدادات تجري لإفتتاح سينما قاعة الصداقة قريبا فضلاً عن فتح سينما قصر الشباب والأطفال .

ولفت عن أن مستثمرين عرب سيقومون بتشغيل سينما قصر الشباب والأطفال، مشيراً إلى أنه يعكف في الفترة الحالية على استئناف العمل بسينما قاعة الصداقة، والتي توقفت لفترة طويلة عن عرض الأفلام .

وكان وزير الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم السابق، الهادي حسن عبدالجليل قد كشف عن ترتيبات لوزارته لإعادة دور السينما المتوقفة عن العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة، ماعدا سينمات أخرى تحولت إلى أغراض أخرى أبرزها سينما كلزيوم التي صارت مصرفاً شهيراً .

وأوضح عبد الجليل بأن هناك الكثير من الإجراءات والتسهيلات اللازمة لدور السينما الأخرى العاملة بالولاية لتواصل عملها بشكل طبيعي في مقبل الأيام .

وكان عبادي محجوب المخرج التلفزيوني والسينمائي قد تم تكريمه مؤخراً بالعاصمة المصرية القاهرة ضمن فعاليات مهرجان سينمائي فضلاً عن تكريمه من قبل سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم .

وعرف السودان السينما قديماً، حيث أن أول عرض للسينما في السودان كان في العام 1910م، أي قبل قرن ونيف من الزمان.

وعندما استقل السودان عام 1956م كان عدد دور العرض 30 داراً، وفي مطلع سبعينيات القرن الماضي؛ وصل عدد دور العرض إلى 55 داراً .

يُذكر أن السينما تعتبر فن جامع للكثير من الفنون الإنسانية المختلفة وتشمل الموسيقى والرسم والنحت والشعر والرقص وغيرها من الجوانب المختلفة .