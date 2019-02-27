نسخة ثانية للمعرض (الالمانى السودانى) للزراعة بالثلاثاء

المعرض يأتي بشريف من وزارة الزراعة والغابات، وتنظيم المستر فرانك هفومان مدير عام شركة ( إكسبو تك برلين ) و ليلى مازر ويعد المعرض من اميز المعرض العالمية التى تقام فى السودان.
ويشارك فى المعرض 20 شركة من دول المانيا، تركيا، بلاروسيا وفرنسا، بالاضافة الى مشاركة محلية للشركات السودانية وعلى راسها مجموعة جياد كما ترحب الشركة المنظمة بالشركات الاخرى.
ويهدف المعرض الى عكس التكنولوجيا الألمانية والعالمية، وفتح الباب التجاري بين السودان والدول المشاركة للاستفادة من التقانات الالمانية الألماني، ومشاركة رجال الاعمال والمختصين في البلدين لمناقشة كيفية التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية.وكما يهدف المعرض للتوسع التجارى والاستثمارى لتك البلدان مع السودان ولاسيما للشركات الصغيرة التى لم تتمكن من الولوج فى الد خول فى مجال تجارى مع تلك الدول والتعرف على التقنيات الاوربية فى المجال الزراعى والصناعى ومجال التغليف ورفع المقدرات وخلق فرص للاستثمار والدخول فى شراكات مع القطاع الخاص فى تلك الدول.
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