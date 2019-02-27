نائب البشير يناقش تمويل خطة الاستثمار المناخي بالنيجر

عاد الي نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، بعد مشاركته في مؤتمر المائدة المستديرة لتمويل خطة الاستثمار المناخي في إقليم الساحل والصحراء الذي عقد بعاصمة جمهورية النيجر نيامي واستمر لمدة يومين.

وكان في استقباله بالمطار وزير رئاسة مجلس الوزراء المكلف احمد سعد عمر وحامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي المكلف وعدد من المسئولين بالدولة.

والتقى نائب رئيس جمهورية على هامش المؤتمر، رئيس جمهورية النيجر يوسفو مامادو، وبرئيس جمهورية بوركينا فاسو روش مارك كرستيان كابوري كل على حده.

وتطرق اللقاء لمستوى العلاقات المتطورة بين السودان والدولتين وللأوضاع السياسية والامنية في السودان عقب اعلان حالة الطوارئ.