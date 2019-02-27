السموأل يشرع في طباعة ثلاثمائة رسالة ماجستير عن الثقافة السودانية

شرع وزير الثقافة الأسبق السموأل خلف الله في الإعداد لطباعة ثلاثمائة عنوان لدراسات الماجستير والدكتوراه التي تختص بالثقافة السودانية وأثرها في المجتمع .

وذلك بجانب عدد كبير من كتب التراث التي تجاوزت الخمسين عاماً، وكُتب حديثة، بالإضافة إلى مائة كتاب لتجارب شبابية في مجالات الآدب والقصة بجانب الرواية والتاريخ .

وأفتقدت الأوساط الثقافية والإبداعية في السودان السمؤال خلف الله وزير الثقافة الآسبق والأمين العام لمؤسسة أروقة للثقافة والعلوم بعد مغادرته للعاصمة القطرية الدوحة بدعوة من أشقائه الذين يقيمون هناك.

وتجاوزت فترة إقامة السموأل الثلاثة شهور مما جعل الأوساط الثقافية تفتقد السمؤال كثيراً وأروقته.

وعرف عن السموأل خلف الله بأنه يرى اذدهار الثقافة لا يكون إلا في ظل التنوع المختلف في البلاد، وإذا أردت أن تعرف مستوى الفكر الذي تعبر عنه فلابد من أن تقيسه على آخر.

يذكر فإن مؤسسة أروقة للثقافة بجانب برامجها الأخيرة تنشط في مجال تكريم عدد من المبدعين في البلاد من جيل العمالقة والرواد بتنظيم ليالي وفاء تليق بمقامهم .

وشغل السموأل خلف الله منصب وزير الثقافة في يونيو 2010 وذلك بعد فصلها من الإعلام، كما أنه كان يتولى أمانة الفكر والثقافة في الحركة الإسلامية السودانية، كما أنه شغل منصب المدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون في منتصف العام 2014 حتي مطلع العام 2015 .