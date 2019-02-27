توزيع البطاقات الإلكترونية للدعم النقدي بـ(بحري والخرطوم)

دشنت مفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، توزيع البطاقات الإلكترونية للدعم النقدي المباشر بمحليتي الخرطوم والخرطوم بحري التي تشتمل خدمات مميزة كشراء السلع والدواء، بجانب السحب النقدي المباشر عن طريق الصراف الآلي.

وأكدت المفوض العام المكلف حنان الزبير إبراهيم، استعداد وتجاوب الأتيام العاملة مع المستفيدين بتقديهم الشرح الوافي عن ميزات البطاقة والخدمات التي تقدمها وكيفية استخدامها.

يشار إلى أن برنامج توزيع البطاقات الإكترونية للدعم النقدي سيتواصل بكل محليات الولايات ليتم تعميمه في الفترة المقبلة على كل ولايات البلاد.