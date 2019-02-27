مدرب أحمال تونسي يقترب من الهلال

أكمل نادي الهلال السوداني اتفاقه بصورة رسمية مع مدرب الأحمال التونسي قيس بن عمار الفطاسي خلفًا لإيراد الزعفوري الذي أقيل مؤخرًا. ومن المنتظر وصول المدرب خلال”48″ ساعة المقبلة لتوقيع العقد الرسمي للانضمام للجهاز الفني. يشار إلى أن الهلال كان قد عيّن نبيل الكوكي مديرًا فنيًا للفريق في المرحلة المقبلة.

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