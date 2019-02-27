حزب الرباط بالجزيرة: قرارات الرئيس عززت وحدة الصف

قال رئيس حزب الرباط القومي بولاية الجزيرة الأستاذ بدوي الشريف الأمين الشريف، إن قرارات رئيس الجمهورية عززت وحدة الصف ولبت تطلعات الشعب وجاءت مستلهمة للأصول وجهراً بالحق وامتداداً للعزائم التاريخية الخالدة لتحقيق الأماني الوطنية.

وأضاف الشريف في حديث نقلته وكالة السودان للأنباء، يوم الأربعاء، أن قرارات رئيس الجمهورية وضعت حداً للصراعات والنزاعات، كما أنها عززت وحدة الصف ولبت رغبات وتطلعات الشعب السوداني.

وأضاف أن القرارات وحدت الرؤى نحو الديمقراطية تحقيقاً للمشاركة الماثلة في الشورى والتنمية بفتح المجال للكفاءات بتحمل المسؤولية، والسير قدماً في بناء سودان المساواة والعدل والحرية والعدالة.

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