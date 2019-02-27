تفاصيل جديدة في قضية ضبط زيوت فاسدة بمصنع شهير

الخرطوم: آيات فضل

استمع قاضي محكمة البيئة والعوائد بالخرطوم شمال عصام الدين عثمان أمس (الثلاثاء) إلى شاهد دفاع أخير في قضية اتهام أمين مخزن بمصنع زيوت شهير كان قد ضُبطت بداخله (901) عبوة من زيوت الطعام منتهية الصلاحية.

وقال الشاهد عند مثوله أمام المحكمة إنه مستشار بالشركة ومدير عام سابق بالمصنع، كاشفاً عن طريقة إنتاج الزيوت وحفظها داخل خزانات، نافياً تصفية الزيوت داخل المصنع بالأيدي مؤكداً عملية تصفيتها بماكينات، مشيراً إلى أن إنتاج المصنع في اليوم حوالي (400) طن، موضحاً احتواء المصنع على صالات تحتوي على غرفة للتخزين.

وأضاف الشاهد أن هنالك مراقبة للمنتج حوالي (24) ساعة مؤكداً عمل استيكر على الكراتين المحلية أو الصادرة، مبيناً أنه في حالة وجود منتج منتهي الصلاحية يسحب فوراً من العملاء ويستخدم لإنتاج الصابون، موضحاً أنه إذا كان المنتج منتهي الصلاحية توضع عليه علامة تبين ذلك، وبعد السماع أغلقت المحكمة قضية الدفاع وحددت جلسة لإيداع المرافعات الختامية ومن ثم النطق بالحكم.