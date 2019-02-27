توقعوا تراجع الأسعار تفاؤل وسط التجار بخفض الدولار الجمركي

الخرطوم : عبيـــرجعفر

أبدى عدد من تجارالسلع الاستهلاكية تفاؤلاً بانخفاض الدولارالجمركي، ووصفوه لـ(السوداني) بالخطوة الصائبة والتي تصب في صالح التاجر والمواطن لتراجع الأسعار ووفرة السلع الضرورية.

وقال رئيس شعبة تجار القطاعي بسوق أمدرمان أحمد النو لـ(السوداني) أمس، إن القرار يؤشر للإصلاح الاقتصادي، متوقعاً حدوث أثر إيجابي كبير لتراجع الدولار الجمركي من (18) جنيهاً إلى (15) جنيهاً على السوق وحركة الأسعار. وتوقع أن تتراجع الأسعار وتتوفر البضائع بالأسواق خلال الفترة المقبلة، مشدداً على مراقبة القرارات إلى حين التطبيق على الواقع. وأشار إلى أن الأسواق حالياً تشهد نوعاً من الراحة النفسية وسط التجار والمواطنين. وزاد أن انخفاض الأسعار ينعكس إيجاباً على انتعاش حركة الأسواق عموماً.

وقال تاجر سلع بالخرطوم إيهاب أحمد لـ(السوداني) أمس، إن هنالك أثراً كبيراً لخفض الدولار الجمركي خاصة على السلع المستوردة والسكر. وأوضح أن السكر حالياً تراجع عن (1,700) جنيه إلى (1,650) جنيهاً، وقال إن هنالك سلعاً قيمتها الجمركية بسيطة ولكن لها أثر على تراجع أسعار السلع المستوردة بصفة خاصة، معلناً توقعه بانخفاض الأسعار تدريجياً

وأشار تاجر سلع تموينية فضل حجب اسمه إلى أن هنالك أثراً ملحوظاً لانخفاض الدولار الجمركي، مضيفاً أن هنالك توقعاً لنزول الأسعار. وأشار إلى أن قانون حالة الطوارئ انعكس بصورة كبيرة على انخفاض الدولار، مضيفاً أن هنالك توقعات وسط التجار لانخفاض الاسعار نتيجة انخفاض الدولار الجمركي الذي سوف يظهر أثر بعد طرح بضائع جديدة ووضع القيمة الجمركية لكل سلعة خاصة وأن هنالك سلعاً قيمتها الجمركية ضعيفة والأخرى قيمتها الجمركية عالية، ومضى قائلاً: إن نزول الدولار الجمركي إشارة واضحة للإصلاح الاقتصادي ولا بد من زيادة الإيرادات لمعافاة الوضع الاقتصادي.