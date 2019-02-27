توقيف أشخاص باعوا (3) كيلو ذهب مزيف لتاجر بالخرطوم

الخرطوم: محمد أزهري

ضبطت مباحث شرطة ولاية الخرطوم أشخاص متهمين بالاحتيال على تاجر وباعوا له ثلاثة كيلو ذهب مزيفة بقيمة 50 ألف دولار ومليون و600 جنيه بالقرب من موقف جاكسون بالخرطوم.

وقال إعلام شرطة ولاية الخرطوم إن شرطة القسم الشمالي تلقت بلاغاً من الشاكي قال إن أشخاصاً عرضوا عليه شراء ثلاثة كيلو من الذهب، بعمارة الذهب، موضحاً أنه قابلهم بكوبري الحرية حيث كانوا يستقلون عربة بوكس دبل كاب، مشيراً إلى أنه أجرى معاينة على الذهب وتأكد من أنه ذهب حقيقي، بعدها اتفق معهم على شرائه إلا أنه بعد مغادرتهم وفحصه اتضح أنه ذهب مزيف.

وأضافت الشرطة أن المباحث جمعت معلومات دقيقة قادت للقبض عليهم وضبطت بحوزتهم (6.400) ألف دولار و(322.980) ألف جنيه إلى جانب سيارتين توسان واللنترا، اتضح أنهم اشتروهما من أموال الضحية، فضلاً على ضبط (4) جوازات سفر خاصة بهم مؤشرة بغرض السفر خارج البلاد.

من جانبه أكد مدير العمليات بدائرة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم العميد أمين سعيد محمد إدريس قدرة المباحث على كشف معظم الجرائم الواقعة ضد النفس والمال والممتلكات، وقطع وتسديد البلاغات المختلفة.

وأشاد مدير دائرة المباحث اللواء شرطة خالد مهدي بالجهد الذي تحققه إدارة العمليات في الكشف عن الجرائم مؤكداً الاستمرار في العمل المنعي والكشفي لمختلف الجرائم والبلاغات تحقيقاً لأمن وطمأنينة المواطن.