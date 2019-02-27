مع مدير جامعة الخرطوم الأسبق مصطفى إدريس 1-3

حوار : ندى محمد أحمد – تصوير: متوكل بجاوي

كالحجر الضخم في (البركة الساكنة) كان ولا يزال دوي خطاب رئيس الجمهورية بالجمعة الماضي، الذي باغت القوى السياسية، بما فيها المؤتمر الوطني الذي فغر (فاه) دهشة، إزاء التحول الضخم الذي نجم عن الخطاب، الذي دحرج الحزب من كرسي الحاكم إلى الحزب النظير لبقية الأحزاب، ولكن ضيف «الانتباهة» رئيس تيار المستقبل ورئيس اللجنة التمهيدية للتنسيقية الوطنية للتغيير والبناء أحد قادة الحركة الإسلامية، بروفيسر مصطفى إدريس، مدير جامعة الخرطوم الأسبق بدت آراؤه مغايرة تماماً، فهو يصف الخطاب بالغامض الذي لا يشفي الغليل، ولم يستبعد عامل المراوغة والتسويف، مدللاً بأن أذرع الوطني الأخطبوطية تجعله مهيمناً على مقدرات الدولة وصنع القرار.. تالياً تفاصيل المقابلة التي توضح رؤيته التي صاغ من خلالها مواقفه تلك، فإلى الحلقة الأولى من الحوار:

> كيف وجدتم خطاب الرئيس؟

> ماهي مواطن الغموض هذه؟

> ثمة رأي آخر يفيد أن النقاط الغامضة التي تحدثت عنها مؤشر لترك الوطني وعدم الترشح؟

> هل يمكن أن تكون تلك القرارات بين الوطني والرئيس غير صحيحة أو غير واضحة؟

> ألا ترى أن تعيين كل الولاة من العسكريين بداية لفطم الوطني من السلطة؟

> الوالي هو رئيس الحكومة وكل السلطات في يده؟

> هناك من يرى أن خطاب الرئيس انقلاب على الوطني؟

> ماهي المعلومات التي تحدثت عنها؟

> كنت تعلم بخطاب الرئيس قبل عشرة يوم؟

> اجتماع الرئيس بالمكتب القيادي الأخير يوم صدور القرارات هل شاورهم في القرارات أم أطلعهم عليها فقط؟

> لماذا فرض الرئيس الطوارئ؟



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