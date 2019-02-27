اضبط… (أطباء) داخل الفرق المُوسيقية للفنانين السُّودانيين!!

الخرطوم: وكالات

كشفت متابعات موقع (خرطوم ستار)، عن عدد من (الأطباء) الذين يعملون كعازفين في الفرق الموسيقية خلف بعض الفنانين السُّودانيين، وفي مقدمتهم الطبيب وضاح والذي يعزف آلة الأورغ خلف الفنان الشاب مهاب عثمان، إلى جانب الطبيب حمودي والذي يعمل كعازف جيتار ضمن فرقة الفنانة إنصاف مدني، وأكدت المُتابعات أنّ (الطبيبين) أعلاه يقومان في الصباح بالعمل في المُستشفيات، بينما يتفرّغان في الأمسيات لممارسة هوايتهما المُحَبّبة في عزف الآلات الموسيقية، فيما أضافت مصادر مقرّبة منهما أنهما لا يتعاملان مع الموسيقى كمهنةٍ، بقدر ما يمارسانها لإشباع هوايتهما والاستمتاع بوقتهما.! على ذات السياق، أكد عدد من العازفين والمُهتمين بالشأن الفني السوداني أنّ مُعظم العازفين الذين يقفون خلف الفنانين يمتلكون مهناً أخرى بخلاف مهنتهم كعازفين، فمنهم من يعمل في البنوك ومنهم من يشغل مناصب مرموقة في شركاتٍ كبيرةٍ، إلى جانب عمل بعضهم في مهنٍ بعيدةٍ تماماً عن الفن، بالمقابل، يجد العازفون أصحاب المهن المرموقة وضعاً خَاصّاً داخل الفرق الموسيقية، حيث يتم التعامل معهم بشيءٍ من الخُصُوصية والتّمييز نسبةً لمهنهم تلك، والتي بالرغم من صُعُوبة بعضها وحساسيتها إلا أنهم ما زالوا مُتمسكين بعشقهم للآلات الموسيقية، وهو السبب الذي يجعل معظم الفنانين يُضاعفون حرصهم على الفرق الموسيقية ويعاملونهم بشكلٍ خاصٍ وذلك كي لا يفقدوهم في حال زيادة الضغط عليهم أو التعامل معهم بأسلوبٍ غير لائقٍ.