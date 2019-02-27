ما أهانهن إلا لئيم… فتيات يرتدن عيادات الطب النفسي بسبب العُنف البدني!!

(م) في العقد الثاني من عُمرها بنت وسط أربعة من الأولاد، تعرّضت منذ صغرها لكثيرٍ من أنواع العُنف البدني، باعتبار أنّ ايِّ واحد من أشقائها يُحاول أن يُمارس عليها دور الأخ المسؤول ومع كل ذلك لم تتأذَ يوماً رغم الضرب الذي تتعرّض له مع كل خطأ، لكن مشاكلها الحقيقية بدأت حينما بدأ أشقاؤها يرسلون سيلاً من الشتائم نحوها بقصدٍ أو دُون قصدٍ، لم يرحموا صغر سنها ولم يفطنوا إلى الأذى النفسي الذي يُمكن أن تتعرّض له بسبب الكلام الجارح وحدث ما تخوفت منه والدتها، إذ عاشت (م) في عُزلةٍ أدّت إلى إصابتها بمرضٍ نفسي جعلها صديقةً لعيادات الطب النفسي.

(1)

مُخطئ من يظن أنّ العُنف البدني هو الذي يؤذي المرأة فقط، فالعُنف النفسي تأثيراته أكثر خُطورةً، إذ يؤدي إلى الاكئتاب وفقدان الثقة بالنفس أمام كُلِّ تعنيف تتعرّض له من أفراد أُسرتها أو زوجها، فالمرأة بطبعها ضَعيفة لا تَتَحَمّل النظرة الدُّونيّة والتّحكُّم في تصرفاتها يسلب شخصيتها ويجعلها كآلة مُجرّدة من إحساس يعمل على تحريكها من هُم حَولها.

(2)

(ف) فتاة ضحية العُنف اللفظي الذي ظَلّ يُمارسه عليها والدها، الشيء الذي أدّى إلى تدهور مُستواها وجعلها تهجر قاعات الدراسة وتُفَضِّل البيت، وحاولت والدتها بكل السُّبل أن تعيدها لكن فشلت بسبب صُعُوبة الأب وحزمه، وأمَام كل ذلك انهارت (ف) ولم تجد والدتها حَلاً سوى عيادات الأطباء لتلحق ما تبقى من ابنتها وحتى لا تفقدها للأبـد.

(3)

شَكَت إيمان من عُنف والدها المُستمر مع والدتها وتعنيفه اللفظي لها أمام الجميع دُون مُراعاة لإحساسها قائلةً: (حاولت كثيراً أن أمنع وقع تلك التصرفات أمام الناس حتى لا تتأذى، لكن هو لا يمنع نفسه من الحديث إليها أمام الجميع وكأنّه يُريد إثبات أمرٍ ما، فانعكس الأمر على والدتي بشكلٍ سلبي وأصبحت دائمةً شاردةً وأحياناً تبكي دُونَ سَببٍ، وعاشت حَالةً من الإحباط بسبب العُنف النفسي، ولم يكن أمامي من حَلِّ باعتبار أنّني ابنتها الوحيدة، سوى أن ألجأ لعيادات الطب النفسي من أجل علاجها وحتى لا يتفاقم الأمر).

(4)

من جانبها، رفضت توسل الطاهر التّحكُّم الذكوري الذي يظهره كثيرٌ من الرجال لإرضاء أنفسهم ومُمارستهم لشتى أنواع العُنف النفسي على المرأة، والذي ينعكس بشكلٍ سالبٍ على حياة أغلب النساء، قائلةً: حتى إن كان الأمر يتطلب التوجيه فيجب أن يكون بشكلٍ حضاري وبعيداً عن الناس كي لا تتأذى المرأة ويتحوّل الأذى لمرضٍ نفسي يصعب علاجه.