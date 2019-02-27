الشفافية السودانية تطالب بطوارئ خاصة لمكافحة الفساد

الخرطوم: هالة

رحب رئيس منظمة الشفافية السودانية د. الطيب مختار بأوامر الطوارئ التي أعلنها الرئيس البشير خاصة البند المتصل بمكافحة الفساد، غير أنه أكد أن الممارسات الفاسدة لا تقتصر فقط على الموظفين الحكوميين وانما عند نظرائهم كذلك بالقطاع الخاص وعلى مستوى المؤسسات.

ورهن د. مختار في حديث لـ(السوداني) حسم الفساد بالبلاد بتكوين مفوضية للمكافحة ووضع قانون لحماية المبلغين عن الفساد، داعياً لوضع طوارئ خاصة لمكافحة الفساد فقط.

وكانت أوامر الطوارئ الرئاسية الأخيرة قد حظرت الممارسات الفاسدة واستغلال سلطة الوظيفة العامة أو نفوذها لتحقيق أغراض أومصالح أو منافع شخصية غير مشروعة له أو لأي أحد من أفراد أسرته وعدم قبول أي موظف أو طلب أي هدية أو مزية غير مستحقة من شخص له مصلحة مرتبطة بوظيفته وقيام أي موظف باختلاس أو تبديد أو التصرف في أي ممتلكات أو أموال عامة أو خاصة أو أوراق مالية عامة أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد إليه بها بحكم عمله أو وظيفته، وتحويلها لصالحه أو لأي شخص آخر.