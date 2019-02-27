أخيراً.. (فَكّ) الحظر عن الإنترنت!!

الخرطوم: محاسن

قَامَت بالأمس الشركة القومية للاتصالات بفك الحظر عن الإنترنت بكل الشبكات، الأمر الذي سيتيح الفرصة لاستخدام الإنترنت بدون تشغيل برنامج الـ (VPN) الشهير والذي لجأ للعمل والتواصل به الغالبية العُظمى من مُرتادي مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، وذلك بعد أن قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بقطع النت بكل الشبكات، ووجد القرار ترحيباً من بعض المُوظّفين في المُؤسّسات، الذين أكّدوا أنّهم أُرهقوا مادياً في الفترة الماضية بسبب انقطاع خدمة النت المَجّانية واستخدامهم للكاسر.